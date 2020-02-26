читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперты ВШЭ проанализировали рынок такси и обнаружили, что доходы таксистов заметно снизились из-за агрегаторов.

По словам аналитиков, они провели опрос, в рамках которого побеседовали с пассажирами, сотрудниками таксопарков и таксистами. Оказалось, что после появления агрегаторов жители РФ начали чаще вызывать такси, но качество соответствующих услуг значительно упало, что привело к увеличению количества аварий.

В исследовании отмечается, что за последние 10 лет доля дохода таксиста в составе выручки уменьшилась до 23% (раньше она составляла 72%), а затраты на аренду машины и комиссии увеличились в три с половиной раза. В результате водителям приходится дольше работать, что негативно влияет на их самочувствие и повышает риск ДТП.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Parma (Amateur) – Inter (Amateur) | Lazio (Amateur) – Milan (Amateur) | Liverpool (2×2) – Barcelona (2×2) | Real (2×2) – Barcelona (2×2) | Liverpool (2×2) – Chelsea (2×2) | Real (2×2) – Liverpool (2×2) | Borussia (Amateur) – Werder (Amateur) |
Вам может понравиться

Фельдшер скорой в одиночку помогла участникам массовой аварии в Башкирии

Вчера, 25 февраля, в Башкирии произошла массовая дорожная авария, в которой друг… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Иркутске 14 школ получили сообщения о минировании

Сегодня, 26 февраля, сразу 14 иркутских учебных заведений получили анонимные сообщения о… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Ленобласти девушка пропала на 5 дней, а вернулась домой уже замужней

Во Всеволожском районе Ленинградской области 40-летняя местная жительница обратилась в полицию с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 25.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 26 февраля – пасмурно, до -1 °C | город Мытищи, 26 февраля – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский, 26 февраля – пасмурно, до -1 °C | Южно-Сахалинск, 26 февраля – ясно, до -11 °C | Королев, 26 февраля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Подольск, 26 февраля – пасмурно, до 1 °C | Армавир, 26 февраля – ясно, до 10 °C |