Эксперты ВШЭ проанализировали рынок такси и обнаружили, что доходы таксистов заметно снизились из-за агрегаторов.

По словам аналитиков, они провели опрос, в рамках которого побеседовали с пассажирами, сотрудниками таксопарков и таксистами. Оказалось, что после появления агрегаторов жители РФ начали чаще вызывать такси, но качество соответствующих услуг значительно упало, что привело к увеличению количества аварий.

В исследовании отмечается, что за последние 10 лет доля дохода таксиста в составе выручки уменьшилась до 23% (раньше она составляла 72%), а затраты на аренду машины и комиссии увеличились в три с половиной раза. В результате водителям приходится дольше работать, что негативно влияет на их самочувствие и повышает риск ДТП.