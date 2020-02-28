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Житель Тынды был признан районным судом виновным в убийстве человека и поджоге дома. Его приговорили к семи годам заключения в тюрьме.

Согласно версии следствия, осужденный пришел к знакомому и узнал, что тот распространял среди его друзей порочащую его честь и достоинство информацию. В ярости он набросился на мужчину, ударив его несколько раз ножом, а потом добив колуном. Увидев, что пострадавший скончался, преступник устроил в доме пожар.

Однако затем убийца сам пришел в полицию и рассказал о содеянном преступлении, полностью признав свою вину. Суд также учел личность мужчины и недостойное поведение его жертвы. Поэтому ему было назначено минимально возможное наказание.

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