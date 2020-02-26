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Талиб Квели, рэп-исполнитель из США и член хип-хоп дуэта Black Star, назвал Тимати, автора российского лейбла Black Star, вором и нацистом.

По словам американского рэпера, он является первым создателем Black Star (дуэт появился в 1997 году), поэтому Тимати является лишь подражателем. Певец также разместил в Сети фотографии российского артиста, на которых тот позирует на фоне флага с нацисткой свастикой. Он обвинил россиянина в нацизме и расизме.

В действительности данные фотографии были сделаны во время продвижения комедии «Гитлер капут!». Российский певец пока никак не прокомментировал данные обвинения, но при этом он решил закрыть свой аккаунт в социальной сети «Инстаграм».

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