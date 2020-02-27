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Американский сексолог Эмили Морс во время своего подкаста “Секс с Эмили” спросила слушателей о необычных фразах, которые они слышали от своих партнёров во время секса.

У одной из слушательниц парень, с которым она лишь недавно начала встречаться, перед эякуляцией попросил её сказать, что всё будет хорошо, и она обо всём позаботится. В другой истории мужчина захотел, чтобы его назвали уродом, иначе он не мог закончить начатое.

Ещё в одном случае парень попросил девушку снять штаны – всё бы ничего, но в тот момент они уже были полностью раздеты.

Наиболее необычная история была от женщины, которая во время секса услышала фразу “Привет, мам!”. Как оказалось, её партнёр не захотел прерываться и ответил на звонок матери.

Мужчина не отставали в своих историях. Так, у одного жена в самом начале интима спросила его, вынес ли он мусор. У другого девушка была недовольна, что ей не слышно телевизор, когда её голова находится у мужчины в промежности. А у третьего девушка заявила, что ей нужно сходить в туалет перед началом действий.

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