В ходе недавнего выпуска передачи «Ты не поверишь!» сообщили о том, что главным желанием Аллы Пугачевой, исполнительницы из РФ, является возможность посетить свадьбы своих младших детей.

Примадонна пытается смотреть в будущее без тревоги, однако ей не всегда удается сделать это. Певица очень хочет присутствовать на свадебных торжествах своих 6-летних детей. Именно это стало ее заветной мечтой. В шоу также рассказали, что Лиза хорошо рисует, а Гарри очень любит петь, поэтому родители даже наняли для него учителя по вокалу.

На передаче отметили, что Пугачева не позволяет дотрагиваться до себя посторонним людям, даже когда речь идет о покраске волос или нанесении макияжа. Ведущие также заявили, что исполнительница отлично себя чувствует, поэтому не проходит регулярные медицинские обследования. Однако врачи считают такой подход неправильным.