Алина Загитова, фигуристка из РФ, разместила новый фотоснимок в соцсети «Инстаграм», на котором приятно удивила фанатов своим «повзрослевшим» обликом.

На опубликованной фотографии, которая менее чем за сутки набрала более 70 тысяч отметок «нравится», спортсменка позирует в стильных солнцезащитных очках и шубе. Многие пользователи отметили, что Загитова выглядит очень «повзрослевшей» на этом снимке. Возможно, на это также повлиял уникальный фон, на котором можно заметить спокойные воды озера и заснеженные горные пики.

Некоторые фанаты сравнили девушку с «солнечным зайчиком», который способен согреть любую душу. Один из комментаторов заявил, что ему до сих пор не верится, что всего 3 года назад Загитова была «крошкой-малышкой», а теперь стала настоящей «девушкой-красавицей».