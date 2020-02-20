Алена Шишкова, бывшая возлюбленная Тимати, редко делится с поклонниками фотографиями своей семьи, за исключением дочери Алисы.

Однако иногда она всё же публикует снимки с другими родственниками. Так, недавно Алена выложила совместное фото со своей мамой Надеждой. На фото они предстали в отражении зеркала, а в подписи Шишкова указала, что “можно бесконечно смотреть на огонь, на воду, и на то, как мама улыбается”.

В комментариях поклонники заявили, что Алена является словно бы помолодевшей копией своей мамы. Кроме того, они сообщили, что Надежда Шишкова превосходно выглядит для своего возраста.

Также не осталось без внимания и кольцо с большим камнем на безымянном пальце руки Алены, которое многие посчитали помолвочным. Впрочем, этот вопрос Шишкова оставила без комментариев. После расставания с Тимати Алена свою личную жизнь скрывает.