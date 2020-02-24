Согласно последней информации, число заразившихся коронавирусом во всех странах составляет 79 434 человек.

При этом выздоровело 24 944 заражённых, 2 624 больных погибли. Наибольшее число заразившихся и смертей на материковом Китае – 77 150 случаев заражения и 2 592 смертей. За ними следуют Япония и Южная Корея – 838 и 833 заразившихся, 4 и 7 смертей соответственно.

При этом в Южной Корее большинство заразившихся принадлежат религиозной секте “Синхонджи” и теми, кто с ними контактировал. Как сообщается, одна из последовательниц секты продолжала её посещать даже после того, как почувствовала симптомы заражения.

Как отмечается, в России по стране развёрнуто 127 учреждений, осуществляющих медицинское наблюдение за 490 гражданами Китая. Сообщается, что на 23 февраля новых случаев заболевания не выявлено. Восемь россиян, эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess, отправлены на 14-дневный карантин в инфекционную больницу Казани.