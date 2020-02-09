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Юлия Михалкова, актриса и экс-участница «Уральских пельменей», разместила на своей страничке в «Инстаграме» два новых фотоснимка в обнаженном виде.

В качестве фотографа выступила подруга звезды по имени Лиля. Согласно словам знаменитости, ее знакомой удалось увидеть в ней то, что она сама никогда не замечала в себе. Михалкова предположила, что это связано с тем, что девушка не видела ни одного из ее выступлений, в которых актрисе приходится примерять на себя разные образы. По мнению Лили, Юлия очень похожа на итальянку.

Многие пользователи отметили, что у актрисы действительно имеется очень пронзительный «сицилийский взгляд». Некоторые предложили ей как можно скорее выйти замуж за итальянца. Однако Михалкова пока никак не ответила на данный комментарий.

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