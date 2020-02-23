читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Стало известно, что 56-летний режиссёр Квентин Тарантино, которого даже одно время звали “главным холостяком Голливуда”, стал отцом.

Его 36-летняя супруга Даниэла Пик родила мальчика в Тель-Авиве. Пока что супруги никак не прокомментировали рождение первенца, лишь подтвердила сам факт появления у них сына.

Для пары ребёнок стал первым – ранее Тарантино никогда не был женат и отмечал, что, возможно, никогда не женится. Даже со свадьбой с Даниэлой он тянул продолжительное время – их знакомство состоялось ещё в 2009 году, пара обручилась в 2017 году, а свадьба состоялась в 2018.

О беременности Даниэлы стало известно летом 2019 года. По некоторой информации, она поставила Тарантино ультиматум – они или женятся, или навсегда расходятся.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Russia (Amateur) (Women) – Brazil (Amateur) (Women) | Ehime – Matsumoto Yamaga | Vissel – Yokohama | South West Queensland Thunder (Women) – The Gap (Women) | Eastern Suburbs U20 – Gold Coast United U20 | Central Coast Mariners – Sydney | Zenit M Izhevsk – Akron M Tolyatti |
Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал жену на глазах у её детей

В Санкт-Петербурге задержан 42-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины на глазах у… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 03.02.2020
  • читать 1 минуту

Российская авиация уничтожила две турецкие колонны бронетехники в Сирии

В издании avia.pro сообщили о том, что российские ВКС нанесли удар по… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте

Дочь Романа Абрамовича Софья поделилась с подписчиками в Instagram новой фотографией в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 13.02.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 23 февраля – пасмурно, до 4 °C | город Мытищи, 23 февраля – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский, 23 февраля – небольшой снег, до -9 °C | Южно-Сахалинск, 23 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Королев, 23 февраля – небольшой дождь, до 5 °C | Подольск, 23 февраля – снег, до 1 °C | Армавир, 23 февраля – пасмурно, до 5 °C |