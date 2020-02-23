Стало известно, что 56-летний режиссёр Квентин Тарантино, которого даже одно время звали “главным холостяком Голливуда”, стал отцом.

Его 36-летняя супруга Даниэла Пик родила мальчика в Тель-Авиве. Пока что супруги никак не прокомментировали рождение первенца, лишь подтвердила сам факт появления у них сына.

Для пары ребёнок стал первым – ранее Тарантино никогда не был женат и отмечал, что, возможно, никогда не женится. Даже со свадьбой с Даниэлой он тянул продолжительное время – их знакомство состоялось ещё в 2009 году, пара обручилась в 2017 году, а свадьба состоялась в 2018.

О беременности Даниэлы стало известно летом 2019 года. По некоторой информации, она поставила Тарантино ультиматум – они или женятся, или навсегда расходятся.