13 случаев, когда люди удивились найденному

Мы не всегда получаем то, что планировали. Да и к окружающей среде есть много вопросов. Поэтому в следующий раз, когда соберетесь разобраться с природой вещей, вы можете столкнуться с разочарованием или удивлением.

Вот список странных и неожиданных вещей, обнаруженных в, казалось бы, обычных объектах. Вы не останетесь равнодушны! Чтобы было понятнее, каждую фотографию мы сопроводим пояснением от её автора.

Моя собака порвала свой игрушечный кактус, а внутри был еще один печальный кактус

Оу, это была игра с неожиданными последствиями!

Нашёл внутри апельсина маленький мини-апельсин

Сканирование 1000-летней скульптуры Будды показывает, что мумифицированный монах спрятан внутри

Опал внутри аммонита

Я сломал дворовую статуэтку 2 лягушек. Внутри нашел свинью, играющую на гитаре

Моя собака разорвала плюшевую игрушку, а внутри оказалось сердце

Просто камень внутри камня

Шар для Бочче наполнен маленькими бильярдными шарами

Как на завтрак у меня было яйцо внутри яйца

Сегодня утром я разрезал яблоко пополам и увидел, что семена начали прорастать внутри

Сегодня утром моя тетя нашла апельсин внутри своего апельсина в комплекте с кожурой

А как вам пешка внутри королевы?