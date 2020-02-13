13 случаев, когда люди удивились найденному

Содержание
- Моя собака порвала свой игрушечный кактус, а внутри был еще один печальный кактус
- Оу, это была игра с неожиданными последствиями!
- Нашёл внутри апельсина маленький мини-апельсин
- Сканирование 1000-летней скульптуры Будды показывает, что мумифицированный монах спрятан внутри
- Опал внутри аммонита
- Я сломал дворовую статуэтку 2 лягушек. Внутри нашел свинью, играющую на гитаре
- Моя собака разорвала плюшевую игрушку, а внутри оказалось сердце
- Просто камень внутри камня
- Шар для Бочче наполнен маленькими бильярдными шарами
- Как на завтрак у меня было яйцо внутри яйца
- Сегодня утром я разрезал яблоко пополам и увидел, что семена начали прорастать внутри
- Сегодня утром моя тетя нашла апельсин внутри своего апельсина в комплекте с кожурой
- А как вам пешка внутри королевы?
Мы не всегда получаем то, что планировали. Да и к окружающей среде есть много вопросов. Поэтому в следующий раз, когда соберетесь разобраться с природой вещей, вы можете столкнуться с разочарованием или удивлением.
Вот список странных и неожиданных вещей, обнаруженных в, казалось бы, обычных объектах. Вы не останетесь равнодушны! Чтобы было понятнее, каждую фотографию мы сопроводим пояснением от её автора.
Моя собака порвала свой игрушечный кактус, а внутри был еще один печальный кактус
Оу, это была игра с неожиданными последствиями!
Нашёл внутри апельсина маленький мини-апельсин
Сканирование 1000-летней скульптуры Будды показывает, что мумифицированный монах спрятан внутри
Опал внутри аммонита
Я сломал дворовую статуэтку 2 лягушек. Внутри нашел свинью, играющую на гитаре
Моя собака разорвала плюшевую игрушку, а внутри оказалось сердце
Просто камень внутри камня
Шар для Бочче наполнен маленькими бильярдными шарами
Как на завтрак у меня было яйцо внутри яйца
Сегодня утром я разрезал яблоко пополам и увидел, что семена начали прорастать внутри
Сегодня утром моя тетя нашла апельсин внутри своего апельсина в комплекте с кожурой
А как вам пешка внутри королевы?