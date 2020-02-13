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Содержание
  1. Моя собака порвала свой игрушечный кактус, а внутри был еще один печальный кактус
  2. Оу, это была игра с неожиданными последствиями!
  3. Нашёл внутри апельсина маленький мини-апельсин
  4. Сканирование 1000-летней скульптуры Будды показывает, что мумифицированный монах спрятан внутри
  5. Опал внутри аммонита
  6. Я сломал дворовую статуэтку 2 лягушек. Внутри нашел свинью, играющую на гитаре
  7. Моя собака разорвала плюшевую игрушку, а внутри оказалось сердце
  8. Просто камень внутри камня
  9. Шар для Бочче наполнен маленькими бильярдными шарами
  10. Как на завтрак у меня было яйцо внутри яйца
  11. Сегодня утром я разрезал яблоко пополам и увидел, что семена начали прорастать внутри
  12. Сегодня утром моя тетя нашла апельсин внутри своего апельсина в комплекте с кожурой
  13. А как вам пешка внутри королевы?

Мы не всегда получаем то, что планировали. Да и к окружающей среде есть много вопросов. Поэтому в следующий раз, когда соберетесь разобраться с природой вещей, вы можете столкнуться с разочарованием или удивлением.

Вот список странных и неожиданных вещей, обнаруженных в, казалось бы, обычных объектах. Вы не останетесь равнодушны! Чтобы было понятнее, каждую фотографию мы сопроводим пояснением от её автора.

Моя собака порвала свой игрушечный кактус, а внутри был еще один печальный кактус

13 случаев, когда люди удивились найденному

Оу, это была игра с неожиданными последствиями!

13 случаев, когда люди удивились найденному

Нашёл внутри апельсина маленький мини-апельсин

13 случаев, когда люди удивились найденному

Сканирование 1000-летней скульптуры Будды показывает, что мумифицированный монах спрятан внутри

13 случаев, когда люди удивились найденному

Опал внутри аммонита

13 случаев, когда люди удивились найденному

Я сломал дворовую статуэтку 2 лягушек. Внутри нашел свинью, играющую на гитаре

13 случаев, когда люди удивились найденному

Моя собака разорвала плюшевую игрушку, а внутри оказалось сердце

13 случаев, когда люди удивились найденному

Просто камень внутри камня

13 случаев, когда люди удивились найденному

Шар для Бочче наполнен маленькими бильярдными шарами

13 случаев, когда люди удивились найденному

Как на завтрак у меня было яйцо внутри яйца

13 случаев, когда люди удивились найденному

Сегодня утром я разрезал яблоко пополам и увидел, что семена начали прорастать внутри

13 случаев, когда люди удивились найденному

Сегодня утром моя тетя нашла апельсин внутри своего апельсина в комплекте с кожурой

13 случаев, когда люди удивились найденному

А как вам пешка внутри королевы?

13 случаев, когда люди удивились найденному

 

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