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Жительницу Британии осудили за изнасилование девочек под видом парня

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21-летняя жительница Британии Джемма Уоттс была приговорена к тюремному заключению сроком на 8 лет за изнасилование четырех девочек под видом парня. О

21-летняя жительница Британии Джемма Уоттс была приговорена к тюремному заключению сроком на 8 лет за изнасилование четырех девочек под видом парня.

Осужденная знакомилась с подростками в социальных сетях, представляясь шестнадцатилетним парнем. Она прятала свои длинные волосы под капюшоном и бейсболкой. Ей настолько хорошо удавалось играть мальчика, что она знакомилась в этом образе с родителями своих жертв, которые были уверены, что встречаются с парнем. Затем преступница сексуально надругалась над ними, оказывая психологическое давление, а иногда угрожая ножом.

В правоохранительных органах считают, что на самом деле Уоттс могла обмануть гораздо больше девочек – от двадцати до пятидесяти. Отмечается, что две пострадавшие пытались свести счеты с жизнью, когда поняли, что на самом деле у них был роман с женщиной.

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