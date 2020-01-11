Жительницу Британии осудили за изнасилование девочек под видом парня

21-летняя жительница Британии Джемма Уоттс была приговорена к тюремному заключению сроком на 8 лет за изнасилование четырех девочек под видом парня.

Осужденная знакомилась с подростками в социальных сетях, представляясь шестнадцатилетним парнем. Она прятала свои длинные волосы под капюшоном и бейсболкой. Ей настолько хорошо удавалось играть мальчика, что она знакомилась в этом образе с родителями своих жертв, которые были уверены, что встречаются с парнем. Затем преступница сексуально надругалась над ними, оказывая психологическое давление, а иногда угрожая ножом.

В правоохранительных органах считают, что на самом деле Уоттс могла обмануть гораздо больше девочек – от двадцати до пятидесяти. Отмечается, что две пострадавшие пытались свести счеты с жизнью, когда поняли, что на самом деле у них был роман с женщиной.