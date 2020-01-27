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Жительница Урала постирала новорожденного ребенка в стиральной машине

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В Свердловской области мать поместила новорожденного младенца в стиральную машинку, а затем включила ее. Представители правоохранительных органов отме

В Свердловской области мать поместила новорожденного младенца в стиральную машинку, а затем включила ее.

Представители правоохранительных органов отмечают, что данное происшествие случилось в Талице. В СМИ заявляют, что женщина вместе с супругом воспитывает трех детей. Забеременев в 4-й раз, она не стала становиться на учет, а ночью у нее начались преждевременные роды. Она не разбудила родных и в итоге родила самостоятельно. Однако затем положила малышку внутрь бытовой техники.

По словам соседей, утром во время сбора старшего ребенка в школу, а среднего – в детский сад муж увидел свою жену, покрытую кровью. Узнав о случившемся, мужчина вызвал полицию. Мать ребенка при этом заявляет, что девочка родилась мертвой.

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