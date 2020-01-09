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Жительница Саранска получила пакет с песком вместо заказанных штор

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Правоохранительные органы Саранска получили заявление от женщины, ставшей жертвой интернет-мошенников. 47-летняя женщина решила купить новые шторы для

Правоохранительные органы Саранска получили заявление от женщины, ставшей жертвой интернет-мошенников.

47-летняя женщина решила купить новые шторы для своей комнаты. Она нашла в Сети сайт интернет-магазина с необходимым ей товаром. В середине декабря женщина из представленного ассортимента выбрала товар и сделала заказ.

Посылка пришла к заявительнице в почтовое отделение в начале января. Женщина оплатила 3 800 рублей и ушла с посылкой домой, но во время вскрытия обнаружила, что никакой ткани в коробке нет. Вместо этого там был пакет с самым обычным речным песком.

В настоящее время по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводится проверка обстоятельств произошедшего.

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