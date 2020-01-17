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Жительница Надыма убила соседку в старый Новый год

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В ходе застолья, организованного в честь празднования старого Нового года, 47-летняя жительница Надыма зарезала свою соседку. В правоохранительных орг

В ходе застолья, организованного в честь празднования старого Нового года, 47-летняя жительница Надыма зарезала свою соседку.

В правоохранительных органах отмечают, что данный инцидент произошел во вторник, 14 января, в вечерние часы. Соседки распивали алкогольные напитки, когда между ними началась словесная перепалка. Вскоре хозяйка квартиры взяла в руки кухонный нож и несколько раз ударила им свою гостью. В результате женщина скончалась от полученных ран.

Вскоре убитую начал искать ее сын. Он зашел к соседке и обнаружил тело своей матери. После этого мужчина обратился в полицию. Подозреваемую задержали и повезли в полицейский отдел. Позднее стало известно, что ранее ее уже судили за такое же преступление.

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