Жительница Надыма убила соседку в старый Новый год

В ходе застолья, организованного в честь празднования старого Нового года, 47-летняя жительница Надыма зарезала свою соседку.

В правоохранительных органах отмечают, что данный инцидент произошел во вторник, 14 января, в вечерние часы. Соседки распивали алкогольные напитки, когда между ними началась словесная перепалка. Вскоре хозяйка квартиры взяла в руки кухонный нож и несколько раз ударила им свою гостью. В результате женщина скончалась от полученных ран.

Вскоре убитую начал искать ее сын. Он зашел к соседке и обнаружил тело своей матери. После этого мужчина обратился в полицию. Подозреваемую задержали и повезли в полицейский отдел. Позднее стало известно, что ранее ее уже судили за такое же преступление.