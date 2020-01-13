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Жители Серпухова собирают средства утонувшей в Израиле девушке

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В городе Серпухов местные жители начали сбор денежных средств родителям девушки, которая утонула в Израиле около четырех лет назад. Отмечается, что в

В городе Серпухов местные жители начали сбор денежных средств родителям девушки, которая утонула в Израиле около четырех лет назад.

Отмечается, что в 2015 году Елена Копылова отправилась на отдых в Израиль. Во время отпуска она пошла на пляж и нырнула в воду, но самостоятельно вынырнуть ей не удалось. Туристку вытащили из воды и привели в чувства, но к тому моменту мозг девушки уже умер. Родители отмечают, что их дочь сама дышит и реагирует на свет, но до сих пор не просыпается, поэтому они ежегодно отвозят ее в Санкт-Петербург, где она проходит курс терапии.

Пенсионеры уже потратили все свои средства на лечение дочери, поэтому у них не осталось денег для покупки специального оборудования, включая гастростомы (позволяет кормить человека особыми смесями) и трахеостомы (дает возможность удалять мокроту в горле). В результате они решили организовать сбор средств.

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