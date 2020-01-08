Житель Ноябрьска убил своего знакомого из-за громкого разговора

В Ноябрьске завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве приятеля.

Инцидент произошёл 30 октября 2019 года. Обвиняемый в своей квартире вместе с 24-летним знакомым ночью употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент они легли спать. Затем мужчина проснулся из-за того, что его гость с кем-то громко выяснял отношения по телефону.

Желая поспать в тишине, обвиняемый сделал несколько замечаний молодому мужчине. Однако тот не отреагировал, и после этого владелец квартиры ударил его кулаком по голове несколько раз, после чего лёг спать.

Утром мужчина обнаружил, что его гость скончался. Судмедэкспертиза показала, что причиной его смерти стала субдуральная гематома.

В содеянном обвиняемый признался, уголовное дело в его отношении направлено в прокуратуру. Мужчине грозит до 15 лет заключения.