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Житель Кандалакши до смерти избил мать во время застолья

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Проживающий в Кандалакше 34-летний мужчина подозревается в убийстве собственной матери во время застолья. Ему грозит тюремное заключение сроком до пят

Проживающий в Кандалакше 34-летний мужчина подозревается в убийстве собственной матери во время застолья. Ему грозит тюремное заключение сроком до пятнадцати лет.

Представители Управления СК РФ по Мурманской области отмечают, что обнаружили в квартире одного из жилых зданий, расположенных на улице Восточной, труп 62-летней женщины. Согласно версии следствия, мужчина вместе с матерью распивал алкоголь, а затем между ними случилась ссора, которая переросла в драку.

Подозреваемый несколько раз ударил мать по голове, нанеся ей несовместимые с жизнью травмы. Затем он вызвал медиков, которые констатировали смерть женщины. Вскоре на место происшествия прибыли полицейские, которые задержали мужчину.

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