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Житель Холмска насиловал чужую внучку и развращал свою

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В Холмске 59-летнего местного жителя подозревают в сексуальном надругательстве над двумя несовершеннолетними девочками. Представители Управления СК Ро

В Холмске 59-летнего местного жителя подозревают в сексуальном надругательстве над двумя несовершеннолетними девочками.

Представители Управления СК России по острову Сахалин сообщили о том, что пожилой мужчина с января по август 2019 года регулярно насиловал одиннадцатилетнюю внучку своей жены, пользуясь тем, что она не могла оказать ему сопротивление.

Следователи также отмечают, что обвиняемый постоянно приставал к собственной четырнадцатилетней внучке, пытаясь ее совратить. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, которое недавно было передано в суд на рассмотрение.

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