Житель Алтая изнасиловал уснувшую 17-летнюю девушку

В Горно-Алтайске мужчина сексуально надругался над семнадцатилетней девушкой, когда она спала в его доме.

Представители управления СК РФ по Республике Алтай сообщили о том, что студентка жила у супружеской пары, с которой имела дружеские отношения. В середине октября прошлого года девушка участвовала в совместном застолье с супругами. Вскоре она опьянела и заснула, чем и воспользовался обвиняемый.

В рамках расследования подозреваемого заключили под стражу. Позднее он признался в содеянном преступлении и раскаялся. Следователи собрали доказательную базу и направили дело в суд.