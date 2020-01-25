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Житель Алтая изнасиловал уснувшую 17-летнюю девушку

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В Горно-Алтайске мужчина сексуально надругался над семнадцатилетней девушкой, когда она спала в его доме. Представители управления СК РФ по Республике

В Горно-Алтайске мужчина сексуально надругался над семнадцатилетней девушкой, когда она спала в его доме.

Представители управления СК РФ по Республике Алтай сообщили о том, что студентка жила у супружеской пары, с которой имела дружеские отношения. В середине октября прошлого года девушка участвовала в совместном застолье с супругами. Вскоре она опьянела и заснула, чем и воспользовался обвиняемый.

В рамках расследования подозреваемого заключили под стражу. Позднее он признался в содеянном преступлении и раскаялся. Следователи собрали доказательную базу и направили дело в суд.

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