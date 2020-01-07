Жена Зеленского появилась на публике в шлепанцах

В информагентстве «Страна.ua» сообщили, что Елена Зеленская, украинская первая леди, прибыла в Нацмузей Омана в шлепках.

Фотоснимки с супругой президента Украины Владимира Зеленского были размещены представителями культурно-исторического заведения в соцсети «Фейсбук». На них можно увидеть, что на первой леди было надето платье-рубашка, шлепанцы и кюлоты. Представители прессы также заметили, что на ней кроме сережек и небольшого украшения на шее не было никаких драгоценностей.

Зеленский вместе со своей семьей прибыл в Оман в минувшее воскресенье, 5 января. Ранее источники отмечали, что лидер Украины отправился в эту страну на отдых, но затем стало известно, что он планирует провести переговоры с местными властями.