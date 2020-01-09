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Жена Стаса Костюшкина исполнила зажигательный танец в бикини

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Стас Костюшкин, исполнитель из РФ, разместил в соцсети «Инстаграм» видео, на котором демонстрируется зажигательный танец его жены в бикини во время се

Стас Костюшкин, исполнитель из РФ, разместил в соцсети «Инстаграм» видео, на котором демонстрируется зажигательный танец его жены в бикини во время семейного отдыха в Тайланде.

Новогодние каникулы певец и его семья решили провести на курорте Пхукет, где сейчас стоит жаркая погода. Бывший участник музыкального дуэта «Чай вдвоем» решил поделиться частичкой своего отличного настроения с подписчиками, разместив ролик с отдыха. На нем супруга исполнителя сначала дает картошку фри сыну, а потом начинает танцевать на камеру.

На Юлии при этом был надет откровенный купальный костюм, поэтому пользователи смогли без проблем рассмотреть ее стройную фигуру. Многие удивились тому, что она выглядит невероятно молодо для своих 39 лет.

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