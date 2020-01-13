Железнодорожники не допустили ДТП с грузовиком на переезде в Подмосковье

Сотрудникам железнодорожной службы удалось не допустить страшной аварии с участием грузовой машины на подмосковном переезде.

Представители Московской железной дороги отметили, что сегодня, 13 января, в утренние часы на одном из перегонов региона грузовик заглох прямо на переезде. Дежурный моментально активировал сигнал, которые предупреждает локомотивные бригады о наличии препятствия на железной дороге – это дало возможность избежать столкновения авто с составом.

Фура простояла на путях почти десять минут, а затем благополучно уехала. В результате этого инцидента пришлось задержать несколько электричек. Позднее все они были введены в график. Поезда МЦД-2 затронуты не были.