Защитивший от грабителя женщину молодой человек погиб в Павлово

Представители Управления СК по Нижегородской области сообщили о том, что в Павлове молодой человек, который защитил женщину от грабителя, скончался от ножевых ранений.

Несколько дней назад на одной из городских улиц было обнаружено тело восемнадцатилетнего юноши с колото-резанными ранами. Спустя сутки работники правоохранительных органов смогли задержать подозреваемого в убийстве, которым оказался 58-летний местный житель, уже имевший судимость за грабеж.

В следствии отмечают, что преступник вначале набросился на женщину, требуя отдать ему сумку. Пострадавшая начала звать на помощь. Ее услышали двое прохожих, которые отогнали грабителя, а потом погнались за ним. Мужчина накинулся на молодых людей, поранил их ножом, а потом сбежал. В результате один из парней умер на месте, а второй был доставлен в медицинское учреждение.