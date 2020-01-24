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Загитова показала невероятный шпагат

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Алина Загитова, российская фигуристка, решила порадовать своих подписчиков Instagram новым фотоснимком из спортзала. На нем она продемонстрировала нев

Алина Загитова, российская фигуристка, решила порадовать своих подписчиков Instagram новым фотоснимком из спортзала. На нем она продемонстрировала невероятный шпагат.

Олимпийская чемпионка раньше довольно часто публиковала фотографии, сделанные во время тренировок, однако в последнее время забросила это дело, поэтому фанаты были рады увидеть новое подобное фото. В подписи к нему спортсменка отметила, что работа идет полным ходом. Видимо речь идет о подготовке к новым выступлениям на льду.

Менее чем за сутки запись набрала почти 90 тысяч отметок «нравится» и огромное количество положительных комментариев. Многие пользователи удивились восхитительной растяжке Загитовой и отметили, что с нетерпением ждут следующего сезона.

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