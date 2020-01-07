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Южная Корея перебросила противоракетный комплекс Patriot в Сеул

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В информагентстве Ренхап, сославшемся на собственные источники, сообщают, что Южная Корея совершила переброску системы ПРО Patriot из юго-восточной ча

В информагентстве Ренхап, сославшемся на собственные источники, сообщают, что Южная Корея совершила переброску системы ПРО Patriot из юго-восточной части страны в Сеул.

Согласно словам собеседников издания, комплекс противоракетной обороны раньше располагался в провинции Кенсан-Пукто, но в начале текущего месяца командование южнокорейских войск решило перевезти его в район горы Пугаксан, чтобы повысить защиту важных объектов в связи с возможным ударом со стороны Северной Кореи.

Отмечается, что система способна выпускать ракеты РАС-2 и РАС-3, с помощью которых можно сбивать воздушные суда и ракеты на высоте до 40 километров. В СМИ сообщают, что военные предлагали осуществить передислокацию комплекса еще в 2017 году, утверждая, что одного THAAD вполне достаточно, чтобы защитить южные области страны.

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