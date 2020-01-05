Яркие перья птенцов лысухи делают их любимчиками у родителей

Орнитологи из Соединенных Штатов выяснили, почему у птенцов лысухи перья имеют разный цвет. Оказалось, что птенчики с ярким окрасом становятся любимцами родителей.

Согласно словам ученых, чем позднее самка откладывает яйцо, тем ярче оказывается вылупившийся из него птенец. Тем самым взрослым особям удается выделять наиболее слабых и маленьких представителей своего семейства и кормить их в первую очередь. В результате они становятся их любимчиками.

Во время проведения исследования специалисты провели анализ свыше полторы тысячи птенцов лысухи. Это помогло им выяснить, что цвет птенчиков во многом зависит от старшинства: ранние имели более бледный окрас, чем поздние птенцы. Зачастую первые казались родителям менее привлекательными, чем вторые.