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Японский ученый предсказал России долгосрочные бесснежные зимы

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Сасаи Такахиро, исследователь из Японии, отметил, что по причине глобального потепления на территории Российской Федерации все реже будет выпадать сне

Сасаи Такахиро, исследователь из Японии, отметил, что по причине глобального потепления на территории Российской Федерации все реже будет выпадать снег зимой.

Согласно словам ученого, при повышении температуры снега становится гораздо меньше, так как он становится дождем. Если же он все же выпал, то надолго не останется на поверхности, так как почти сразу же растает. Такахиро добавил, что глобальное потепление скажется на РФ особенно сильно, так как она расположена на высоких широтах.

По мнению японского специалиста, снега будет мало не только в эти зимние месяцы, но и в следующие сезоны. Ранее метеорологи отметили, что текущая зима может оказаться наиболее теплой за всю историю наблюдений.

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