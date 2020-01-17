Яндекс.Маркет опубликовал список самых популярных смартфонов в России

Специалисты сервиса Яндекс.Маркет проанализировали спрос на смартфоны в России и разместили список наиболее популярных моделей в прошлом году.

На 1-й строчке самых популярных брендов оказалась китайская Xiaomi (ее модели искали 30 процентов пользователей). Затем идут смартфоны Samsung (20 процентов), а замыкают тройку лидеров гаджеты Apple (16 процентов).

Наибольшим спросом при этом пользовался бюджетный девайс Redmi Note 7. 2-ю позицию занял Samsung Galaxy A50 с 64 ГБ постоянной памяти. Потом идет американский iPhone Xr с аналогичным объемом ПЗУ. Большинство покупателей при этом искали модели, стоимость которых не превышала 16,3 тысячи рублей.