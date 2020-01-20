Xiaomi снизила стоимость самого дорогого Redmi K20 Pro Premium

Представители китайского бренда Xiaomi заявили об уменьшении стоимости самого дорогого гаджета Redmi K20 Pro Premium, обладающий выдвижной селфи-камерой.

На старте продаж эту модель можно было приобрести за 450 долларов (около 27,5 тысячи рублей), а сейчас она продается за 408 долларов (около 24,9 тысячи рублей). По словам сотрудников компании, этот девайс является наиболее совершенным флагманом в линейке смартфонов с выдвижным объективом.

Напоминаем, что на полках магазинов данный гаджет появился в сентябре прошлого года. Основным отличием Premium-версии от обычной является наличие у нее мощного процессора Snapdragon 855 Plus. В остальном они практически идентичны.