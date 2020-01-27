Врач рассказал, у кого больше риска получить травму в гололёд

Багадин Ахмедов, заведующий отделом НМИЦ хирургии А. В. Вишневского, рассказал о том, кто более всего подвержен травмам в гололёд.

Согласно его словам, гололёд представляет наибольшую опасность для женщин старше 50 лет. Чаще всего в результате падения они получают перелом шейки бедра и лучевой кости в запястье. Пожилые люди особенно часто получают перелом шейки бедра, и в этом случае нельзя затягивать с лечением и провести операцию в ближайшие два дня. Кроме того, подобный перелом можно получать даже просто спускаясь по лестнице или при неловком движении.

Причиной этому являет то, что после 50 лет у женщин начинает остеопороз — снижение прочности и плотности костной ткани.

В случае получения травмы или подозрения на неё, как отмечает врач, не стоит геройствовать, а следует сразу же обратиться к врачу. В качестве снижения вероятности падения врач советует носить обувь с нескользящей подошвой, и брать с собой зонтик-трость. Для профилактики стоит заниматься спортом — скандинавской ходьбой, плаванием, кататься на лыжах.