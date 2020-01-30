Возможности аренды спецтехники в Санкт-Петербурге

Аренда спецтехники в Санкт-Петербурге – услуга, которая сегодня пользуется большим спросом. Разнообразие и количество строительных фирм находятся друг с другом в конкуренции, а потому качество обслуживания достаточно высокое. Без этого компаниям будет трудно продержаться на плаву долгое время. Их услуги, а также качество, количество и разнообразие машин могут удовлетворить практически все запросы клиентов. А их немало. Это и большие предприятия, и мелкие частные фирмы, и строительные бригады, и физические лица.

Иногда спектр выполняемых работ бывает настолько широким, что покупка и содержание всей необходимой современной спецтехники выливается в неподъемные траты. Причиной для аренды может стать также сезонность или краткосрочность строительных проектов. Поэтому аренда на строго оговоренный срок становится единственно оправданным и выгодным решением.

Чаще всего фирмы-поставщики необходимого оборудования имеют каталоги, по которым можно выбрать машину нужных параметров. В парке обычно имеются бульдозеры, экскаваторы, погрузчики, самосвалы, автокраны, а также их различные модификации. Таким образом, можно избежать вынужденного дорогостоящего приобретения, его последующего хранения, обслуживания и содержания.

Если требуется вырыть котлован, траншею, транспортировать тяжелые грузы, вывезти строительный мусор, подготовить дорожное полотно временного пользования, снести старые постройки гидромолотом (он прикрепляется вместо ковша), выровнять территорию, предварительно выкорчевав пни, засохшие деревья и т.д., то следует взять экскаватор в аренду.

Это уникальная машина, способная без проблем преодолевать расстояния по мягкому, труднопроходимому грунту и бездорожью. Например, гусеничные экскаваторы и экскаваторы-погрузчики способны легко справиться с грунтом любой сложности, переработать различные стройматериалы вроде камня, щебня, песка, а также уголь и др. У этих машин высокая маневренность, которая нужна в труднопроходимых и небольших пространствах. Экскаваторы можно использовать также в качестве погрузчика вместо крана, например, если требуется уложить трубы небольшого размера в траншею.

Заказывая в аренду экскаватор, нужно описать задачу, в соответствии с которой будет выделена наиболее эффективная для ее решения техника. Например в компании “Проект-Групп” вы найдете любую необходимую строительную технику.