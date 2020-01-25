Возле замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина хотят вырубить лес для строительства многоэтажных домов

Как сообщает Telegram-канал Mash, в деревне Грязь, где находится замок Максима Галкина и Аллы Пугачевой, было решено вырубить деревья для строительства многоэтажных домов.

Местные активисты, вместе с юмористом, пытаются отстоять территорию. Так, было выяснено, что в этих местах в 1940-е годы шли сражения Великой Отечественной войны, и, как считают местные жители, строить здесь жилые дома просто кощунственно. Также они желают сохранить лес для возможности гулять на природе, а не возле домов.

Дело по лесному хозяйству, как отмечается, было взято под контроль Федеральным агентством. В настоящее время, по некоторой информации, ведомство судится с застройщиком. Отмечается, что строительство каких-либо объектов на этой территории не было согласовано.