Здесь рождаются новости.

Во втором сезоне «Ведьмака» могут появиться представители ЛГБТ

Дата:
Шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич в ходе общения с пользователями Сети раскрыла некоторые детали второго сезона сериала. Так, стало и

Шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич в ходе общения с пользователями Сети раскрыла некоторые детали второго сезона сериала.

Так, стало известно, что исчезнет оплошность, связанная с нелинейным повествованием, которое запутало многих зрителей. Так как главные герои наконец-то встретились, сюжет станет линейным. Кроме того, изменениям подвергнется дизайн брони и костюмов, которые многие посчитали «картонными».

У проекта появится новый постановщик драк и боевых сцен, поскольку предыдущий, как было отмечено, со своей задачей не смог справиться.

Также зрители смогут познакомиться с другими монстрами и остальными расами Континента. Кроме того, в сериале будут представители, относящиеся к сексуальным и гендерным меньшинствам.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. В России впервые с 2015 года уменьшились объемы продаж одежды и обуви
  2. Украинского боксера Ломаченко раскритиковали за видео с российским спецназом
  3. В Смоленской области на глазах прохожих убили парня

Эти новости могут вас заинтересовать

Светлана Бондарчук во время шторма позировала на яхте

Ученые объяснили, как борода помогает добиться успеха в бизнесе

В Эквадоре НЛО заметили при вылете из-за вулкана Чимборасо

Актер «Улицы разбитых фонарей» Сергей Кудрявцев погиб на 57 году жизни

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках