Во втором сезоне «Ведьмака» могут появиться представители ЛГБТ

Шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич в ходе общения с пользователями Сети раскрыла некоторые детали второго сезона сериала.

Так, стало известно, что исчезнет оплошность, связанная с нелинейным повествованием, которое запутало многих зрителей. Так как главные герои наконец-то встретились, сюжет станет линейным. Кроме того, изменениям подвергнется дизайн брони и костюмов, которые многие посчитали «картонными».

У проекта появится новый постановщик драк и боевых сцен, поскольку предыдущий, как было отмечено, со своей задачей не смог справиться.

Также зрители смогут познакомиться с другими монстрами и остальными расами Континента. Кроме того, в сериале будут представители, относящиеся к сексуальным и гендерным меньшинствам.