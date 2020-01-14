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Во Владивостоке начали набор в туристическую полицию

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В Управлении МВД РФ по Приморскому краю сообщили о том, что в столице региона начался набор в специальную туристическую полицию. Согласно словам предс

В Управлении МВД РФ по Приморскому краю сообщили о том, что в столице региона начался набор в специальную туристическую полицию.

Согласно словам представителей ведомства, сотрудники данного правоохранительного органа займутся обеспечением безопасности путешественников. Им также предстоит помогать туристам и патрулировать пешие участки, пользующиеся большой популярностью у гостей РФ. Чтобы вступить в это подразделение полиции необходимо обязательно знать иностранные языки.

В региональном МВД отмечают, что работники туристической полиции будут иметь немного измененную форму. К примеру, на их нарукавнике появится повязка с надписями на английском и русском языках.

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