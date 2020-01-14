Во Владивостоке начали набор в туристическую полицию

В Управлении МВД РФ по Приморскому краю сообщили о том, что в столице региона начался набор в специальную туристическую полицию.

Согласно словам представителей ведомства, сотрудники данного правоохранительного органа займутся обеспечением безопасности путешественников. Им также предстоит помогать туристам и патрулировать пешие участки, пользующиеся большой популярностью у гостей РФ. Чтобы вступить в это подразделение полиции необходимо обязательно знать иностранные языки.

В региональном МВД отмечают, что работники туристической полиции будут иметь немного измененную форму. К примеру, на их нарукавнике появится повязка с надписями на английском и русском языках.