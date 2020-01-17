Видео: жителя Приамурья затянуло под поезд и отрезало ноги

В Приамурье 16 января на ж/д станции Шимановск случилось страшное происшествие: мужчину, стоявшего неподалеку от железнодорожных путей, затянуло под движущийся поезд.

Позднее в социальной сети ВКонтакте появился ролик, на котором можно увидеть данный инцидент. На опубликованных кадрах демонстрируется, как сумка пострадавшего зацепилась за один из вагонов пассажирского состава. Мужчина моментально был затянут под поезд, который отрезал ему ноги.

На место происшествия прибыли медики, которые доставили потерпевшего в местную больницу в очень тяжелом состоянии. Врачи отмечают, что мужчина потерял много крови. На данный момент сотрудники компетентных органов выясняют все обстоятельства случившегося.