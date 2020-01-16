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Видео: боец MMA выбрался из-под противника и эффектно нокаутировал его

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Эммануэлю Калхуну, бойцу MMA из США, удалось отправить своего соперника Марка Эйтеля в нокаут, после того как тот повалил его на октагон. В Сети появи

Эммануэлю Калхуну, бойцу MMA из США, удалось отправить своего соперника Марка Эйтеля в нокаут, после того как тот повалил его на октагон. В Сети появился соответствующий ролик.

Поединок между американцами состоялся в американском городе Даллас в рамках турнира XFC 48, прошедшего в минувшую пятницу, 10 января. В определенный момент боя Калхун оказался под своим противником. Эйтель попробовал осуществить захват, но ему не удалось этого сделать – в результате тот выбрался из-под него и ударил его в прыжке коленом.

Эйтель сразу же упал без сознания. В СМИ указывают на то, что его потом долго пытались привести в чувство. Таким образом, за свою профессиональную карьеру Калхун успел поучаствовать в 5 поединках, 4 из которых завершились его победой.

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