Видео: боец MMA выбрался из-под противника и эффектно нокаутировал его

Эммануэлю Калхуну, бойцу MMA из США, удалось отправить своего соперника Марка Эйтеля в нокаут, после того как тот повалил его на октагон. В Сети появился соответствующий ролик.

Поединок между американцами состоялся в американском городе Даллас в рамках турнира XFC 48, прошедшего в минувшую пятницу, 10 января. В определенный момент боя Калхун оказался под своим противником. Эйтель попробовал осуществить захват, но ему не удалось этого сделать – в результате тот выбрался из-под него и ударил его в прыжке коленом.

Эйтель сразу же упал без сознания. В СМИ указывают на то, что его потом долго пытались привести в чувство. Таким образом, за свою профессиональную карьеру Калхун успел поучаствовать в 5 поединках, 4 из которых завершились его победой.