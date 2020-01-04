Видео: Ангелина Вовк искупалась в бассейне с мандаринами

Ангелине Вовк, радио- и телеведущая из РФ, разместила на своей страничке в «Инстаграме» ролик, на котором она плавает в бассейне с мандаринами.

Согласно словам 77-летней телезвезды, она еще ни разу не плавала в воде с цитрусовыми. Вовк отметила, что мандарины появились в бассейне после проведения в нем особого заплыва. Она добавила, что бассейн заполнен морской водой. Если судить по геолокации, то запись была сделана в одной из гостиниц, расположенных в Гагре.

Ведущая также написала в подписи к видео, что любой способен прожить до ста лет, но из-за ужасного обращения с собственным телом и «невоздержанности» продолжительность жизни человека заметно снижается.