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Вертолеты исчезнувшей модификации Ми-24 обнаружены во Вьетнаме

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В Интернете появились фото вертолетов Ми-24А – данная модификация долгое время считалась исчезнувшей. Оказалось, что эта техника все еще числится на в

В Интернете появились фото вертолетов Ми-24А – данная модификация долгое время считалась исчезнувшей. Оказалось, что эта техника все еще числится на вооружении армии Вьетнама.

Однако если судить по опубликованным в Сети снимкам, то эти боевые машины уже никуда не полетят, так как находятся в неисправном состоянии. Скорее всего, в ближайшее время они будут списаны вместе с американскими вертолетами UH-1 Iroquois, которые тоже активно использовались вьетнамскими ВВС во второй половине прошлого века.

СССР в свое время выпустил ровно 250 вертолетов Ми-24А, которые часто применялись в различных учениях, включая «Березина». Однако после появления улучшенных версий техники Советский Союз начал передавать устаревшие модификации своим союзникам, среди которых оказался и Вьетнам.

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