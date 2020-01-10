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В Южно-Сахалинске из-за прорыва трубы дом утонул в клубах горячего пара

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Ночью на 10 января в Южно-Сахалинске в подвале дома №3а по улице Ленина прорвало трубу. Из-за этого дом был похож на настоящую баню — он весь ок

Ночью на 10 января в Южно-Сахалинске в подвале дома №3а по улице Ленина прорвало трубу.

Из-за этого дом был похож на настоящую баню — он весь окутан паром, из-за которого намокли даже стены. Кроме того, через вентиляцию и стояки пар попал в некоторые квартиры, в которых возникла большая влажность, что весьма доставляло неприятностей жителям.

Как сообщил один из жильцов дома, он заметил пар ранним утром, и попытался дозвониться в аварийную службу «ЖЭУ-13». Однако долгое время никто телефоны не брал, дозвониться ему удалось лишь в половину десятого. Мужчине сказали, что знают о происшествии ещё с ночи, чем немало его удивили — за всё прошедшее время никто не перекрыл трубу.

Мужчина отмечает, что дом был относительно новый, с хорошим ремонтом, однако из-за происшествия всё испорчено — подвал залит кипятком, замкнуло проводку и отрубило свет.

Сантехник прибыл около десяти часов утра местного времени, однако из-за горячего пара не смог зайти в подвал. В итоге, частично перекрыть воду удалось после 12 часов дня — пара стало идти меньше. После трёх часов дня прорыв был устранён полностью.

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