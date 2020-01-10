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В Южно-Сахалинске два собутыльника избили мужчину из-за 250 рублей

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В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в грабеже. Как сообщается, 38-летний житель областного ц

В Южно-Сахалинске завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиняемых в грабеже.

Как сообщается, 38-летний житель областного центра со своим другом зашли за алкоголем в магазин. При этом они уже находились в состоянии алкогольного опьянения.

В магазине в это время был покупатель, который расплачивался наличными деньгами. Заметившие это обвиняемые попросили у него 250 рублей, на что получили отказ.

Мужчины вышел из магазина, злоумышленники последовали за ним и догнали его. Один из них набросился на мужчину и начал обыскивать его карманы, другой следил за окружающей обстановкой.

Началась драка, потерпевший стал звать на помощь, и, чтобы заставить его замолчать, наблюдающий злоумышленник ударил его ногой в лицо. После этого они забрали у потерпевшего портмоне с тремя тысячами рублей, банковской картой и документами.

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