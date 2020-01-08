В Якутии мужчина изнасиловал своих малолетних дочерей

Жителя Якутии обвиняют в сексуальных надругательствах над своими двумя дочерями, возраст которых составляет девять и десять лет.

Представители Управления СК РФ по Республике Саха отмечают, что 1 января текущего года, будучи в нетрезвом состоянии, 35-летний мужчина изнасиловал свою десятилетнюю дочь. Она сразу же сообщила о случившемся своей маме, которая написала заявление на супруга.

Позднее стало известно, что отец неоднократно совершал насильственные действия в отношении девятилетней сестры потерпевшей. Он угрожал ей расправой, если она кому-нибудь расскажет о произошедшем. Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Мужчина не признает свою вину.