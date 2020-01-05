В Выборге неизвестный сломал рог на декоративной фигуре лося

В Выборге на Смоляном мысу не так давно прошло открытие нового общественного пространства, где есть обустроенная набережная, пляж, велодорожки, детская площадка, а также интересное украшение — скульптура лося.

Как отмечается, многие жители города возле этой фигуры фотографируются, и один из них 3 января случайно сломал правый рог лося. Инцидент был запечатлён на камеры видеонаблюдения. На записи можно увидеть, что мужчина хватается за рог и начинает на нём буквально висеть, желая сделать интересное фото.

Однако под его весом рог мгновенно отломался. Видеозапись была опубликована в соцсетях и жители города пришли в негодование от увиденного и потребовали наказания для виновника. В настоящее время его ищут.

Между тем, пострадавшая фигура вскоре была починена неравнодушными жителями города.