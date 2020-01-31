В Барышской районе Ульяновской области осенью 2019 года была организована незаконная вырубка сосен, берез, дубов, лип и осин.

Произошло это из-за действий бухгалтера ООО “Семакс”. При этом люди, занимающиеся вырубкой, были уверены, что всё организованно совершенно законно и разрешение на вырубку есть. Как сообщается, рабочие неоднократно заготавливали древесину на территории Малохомутерского участкового лесничества при помощи трактора МТЗ-82 с погрузчиком и прицепом, а также используя грузовой автомобиль с манипулятором.

Ущерб, нанесённый государству, составил более 12 миллионов рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, женщина, за нанесённый ущерб, может получить до семи лет лишения свободы.