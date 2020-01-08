В Тверской области в больнице избили врача-травматолога

Представители Управления СК России по Тверской области сообщили о начале проверки по факту нападения на врача-травматолога в городе Ржев.

Ранее местные СМИ заявили о том, что 2 января в районной больнице был избит Михаил Смелов, заведующий травматологическим отделением. Они отмечают, что неизвестный мужчина, сопровождавший привезенную в медучреждение женщину, прошел в кабинет медика и начал бить его по лицу.

Данный инцидент не был запечатлен камерами наблюдения, так как произошел вне области их действия. Мотивы обвиняемого не известны. Потерпевший получил травму головы и в настоящее время проходит лечебный курс.