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В центре Астрахани возле здания полиции водитель маршрутки устроил драку на перекрёстке

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В Астрахани водитель маршрутки устроил драку на перекрёстке во время запрещающего сигнала светофора. При этом повода для столь агрессивных действий у

В Астрахани водитель маршрутки устроил драку на перекрёстке во время запрещающего сигнала светофора.

При этом повода для столь агрессивных действий у мужчины не было. Ему просто не понравилось слишком медленное движение водителя, управляющего ВАЗ-2114. Маршрутчик предпринял несколько попыток обогнать его, но из-за движения по полосе у него этого не вышло.

Остановившись на светофоре неподалёку от здания полиции, водитель маршрутки вышел из машины и направился к ВАЗ-2114. Из последней также вышел водитель, и между ними завязалась драка. Преимущество было на стороне маршрутчика — он не менее восьми раз нанёс сильные удары своему оппоненту, после чего вернулся в маршрутку.

При этом он так увлёкся, что задержался на перекрёстке ещё на один светофорный цикл, создав очередь и для остальных водителей. Что чувствовали при этом его пассажиры, неизвестно.

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