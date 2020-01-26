В центре Астрахани возле здания полиции водитель маршрутки устроил драку на перекрёстке

В Астрахани водитель маршрутки устроил драку на перекрёстке во время запрещающего сигнала светофора.

При этом повода для столь агрессивных действий у мужчины не было. Ему просто не понравилось слишком медленное движение водителя, управляющего ВАЗ-2114. Маршрутчик предпринял несколько попыток обогнать его, но из-за движения по полосе у него этого не вышло.

Остановившись на светофоре неподалёку от здания полиции, водитель маршрутки вышел из машины и направился к ВАЗ-2114. Из последней также вышел водитель, и между ними завязалась драка. Преимущество было на стороне маршрутчика — он не менее восьми раз нанёс сильные удары своему оппоненту, после чего вернулся в маршрутку.

При этом он так увлёкся, что задержался на перекрёстке ещё на один светофорный цикл, создав очередь и для остальных водителей. Что чувствовали при этом его пассажиры, неизвестно.