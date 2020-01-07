В Тосно водителей напугал повисший на проводе светофор

В городе Тосно Ленинградской области один из светофоров на пересечении улиц Ленина и Чехова смущает водителей и мешает им правильно понять ход движения.

Как сообщается, сильный ветер буквально оторвал светофор от опоры, заставив его повиснуть над трассой. Благодаря кадрам, снятым одним из автолюбителей, можно увидеть, что светофор повис на проводе в положении «вверх ногами». От ветра его качает из стороны в сторону.

При этом устройство продолжает свою работу, но из-за неправильного положения немало путает проезжающих перекрёсток водителей. Кроме того, они опасаются, что провод может не выдержать нагрузки, и светофор рухнет на чей-нибудь автомобиль.

Впрочем, позже появилась информация, что светофор был снят с перекрёстка на ремонт.