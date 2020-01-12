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В Татарстане задержан активист, снявший постановочное видео о суде над Путиным

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В Набережных Челнах на срок до 29 февраля был задержан активист Карим Ямадаев, обвиняемый в призывах к терроризму. Ранее он выложил на YouTube веб-сер

В Набережных Челнах на срок до 29 февраля был задержан активист Карим Ямадаев, обвиняемый в призывах к терроризму.

Ранее он выложил на YouTube веб-сериал под названием «Судья Грэмм«, где исполнил роль судьи и палача в отношении Владимира Путина, Дмитрия Пескова и Игоря Сечина. Последним двум из них были вынесены и приведены в исполнение «смертные приговоры». В новой серии должен был состояться «суд» на Путиным.

Было отмечено, что все герои сериала являются вымышленными, а создатели не занимаются пропагандой насилия и разжиганием ненависти, и все совпадения с настоящими людьми случайны.

Уже после публикации первой серии в квартире активиста был произведён обыск, из-за чего он не снял продолжение. Его адвокат Павел Терентьев дал подписку о неразглашении, но после ареста Ямадаева она была отобрана.В Татарстане задержан активист, снявший постановочное видео о суде над Путиным

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