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В Танзании казнили четырех «колдунов»

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В информагентстве «Синьхуа» сообщают о том, что в Танзании были казнены четыре человека, обвиненных в колдовстве. Среди казненных людей оказалась бере

В информагентстве «Синьхуа» сообщают о том, что в Танзании были казнены четыре человека, обвиненных в колдовстве. Среди казненных людей оказалась беременная женщина.

Согласно словам журналистов, местные совершили погром в доме, в котором, по их мнению, жили «колдуны», а затем устроили над ними самосуд. В статье указывается, что этот инцидент случился в небольшом населенном пункте, расположенном в западной части африканского государства.

Позднее региональные власти решили обратиться к правительству с требованием задержать всех людей, которые были причастны к убийству, а потом судить их. Окружной комиссар отметил, что правоохранительные органы уже занялись расследованием этого происшествия.

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