В страшном ДТП в Челябинской области погиб активист КПРФ вместе с семьей

В Челябинской области случилась страшная дорожная авария, которая унесла жизни активиста КПРФ Андрея Мокеева и его супруги Надежды.

Данный инцидент случился в субботу, 4 января, на автомобильной трассе М-5 «Урал». Согласно предварительным сведениям, на дороге друг в друга врезались легковая машина Volkswagen Jetta и внедорожник «Мицубиси Паджеро». В результате ДТП политик и его жена получили несовместимые с жизнью травмы.

Тринадцатилетний сын Мокеева выжил и в настоящий момент находится в медицинском учреждении Аши. В социальной сети ВКонтакте в сообществе коммунистической партии начался сбор средств для оказания помощи родным погибших.