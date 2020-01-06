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В страшном ДТП в Челябинской области погиб активист КПРФ вместе с семьей

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В Челябинской области случилась страшная дорожная авария, которая унесла жизни активиста КПРФ Андрея Мокеева и его супруги Надежды. Данный инцидент сл

В Челябинской области случилась страшная дорожная авария, которая унесла жизни активиста КПРФ Андрея Мокеева и его супруги Надежды.

Данный инцидент случился в субботу, 4 января, на автомобильной трассе М-5 «Урал». Согласно предварительным сведениям, на дороге друг в друга врезались легковая машина Volkswagen Jetta и внедорожник «Мицубиси Паджеро». В результате ДТП политик и его жена получили несовместимые с жизнью травмы.

Тринадцатилетний сын Мокеева выжил и в настоящий момент находится в медицинском учреждении Аши. В социальной сети ВКонтакте в сообществе коммунистической партии начался сбор средств для оказания помощи родным погибших.

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